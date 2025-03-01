Наступила  Масленичная суббота: еще есть время приготовить ажурные и классические блины

Завершается Масленица — один из наших самых любимых и «вкусных» праздников, который продолжается целую неделю. В это время принято веселиться, ходить друг к другу в гости, устраивать гулянья и, конечно, есть блины. А поскольку блинов много не бывает, мы предлагаем вам не один, а два рецепта этого лакомства.

Блины «Лёгкие ажурные»

Ингредиенты:

мука — 5 стаканов,

растительное масло — 1 ст. л.,

соль, сахар и сода — по щепотке,

вода комнатной температуры — сколько возьмет тесто,

сливочное масло — для смазывания.

Приготовление

В муку постепенно вливаем воду, размешивая до однородной массы, — тесто должно быть жидким, как негустая сметана. Добавим соль, сахар и соду на кончике ножа, вольем столовую ложку подсолнечного масла. Перемешаем и дадим постоять минут 10-15. Разогретую чугунную сковороду смазываем кусочком сала (лучше сырого), выливаем ополовником тесто и печем блины, каждый раз промазывая сковородку салом. Готовые блинчики поочередно укладываем на тарелку горкой, смазывая сливочным маслом и посыпая сахаром (если будете есть с творогом и сметаной).

Эти блины выходят очень тонкими и ажурными, да еще и с припёком. Их можно пробовать просто так, а можно свернуть «конвертиком», начинив икрой или рыбой. Вкуснотища!

Блины «Бабушкины классические»

Ингредиенты:

молоко — 1,5 ст.,

мука — 1,5 стакана,

яйца — 2 шт.,

сахар — 50 г,

топленое сливочное масло — 50 г,

разрыхлитель – на кончике ножа.

Приготовление

В молоко комнатной температуры вбиваем яйца, всыпаем сахар и взбиваем всё миксером. В просеянную муку добавляем разрыхлитель и слегка присаливаем. Небольшими порциями вводим в молочную смесь и замешиваем густое тесто. Кладем в него растопленное на паровой бане или в микроволновой печи сливочное масло, снова замешиваем и убираем в сторону на четверть часа. На раскаленную и смазанную сковороду выкладываем тесто столовой ложкой (полторы-две). Выпекаем блинчики толщиной не более 4 мм, иначе не пропекутся внутри. С каждой стороны жарим по несколько минут.

Такие в меру пышные блины особенно вкусны со сметаной и с мёдом. Просто объедение!

Подготовила Елена Векслер, изображение от freepik