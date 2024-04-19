Главная » Новости Ростовской области

Народный фронт готовит фотовыставку «Время в лицах»

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Масштабную фотовыставку «Время в лицах», посвящённую героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, готовит Народный фронт.

Новости Ростовской области

Организаторы хотят рассказать о людях, которые сражались с фашизмом в 40-е годы прошлого века, а в веке нынешнем их дело продолжают внуки и правнуки на фронтах специальной военной операции.

В выставке могут принять участие и жители Ростовской области. Для этого нужно отправить на почту vladislava.nf@mail.ru до 21 апреля:

— личные истории участников Великой Отечественной войны и специальной военной операци;

— фотографии из семейных архивов с участниками Великой Отечественной и СВО

— Архивные фотографии ветеранов ВОВ (высокого разрешения, чтобы можно было распечатать в формате 90х60)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
Народный фронт новости Ростовская область фотовыставка
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru