Народный фронт готовит фотовыставку «Время в лицах»

Масштабную фотовыставку «Время в лицах», посвящённую героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, готовит Народный фронт.

Организаторы хотят рассказать о людях, которые сражались с фашизмом в 40-е годы прошлого века, а в веке нынешнем их дело продолжают внуки и правнуки на фронтах специальной военной операции.

В выставке могут принять участие и жители Ростовской области. Для этого нужно отправить на почту vladislava.nf@mail.ru до 21 апреля:

— личные истории участников Великой Отечественной войны и специальной военной операци;

— фотографии из семейных архивов с участниками Великой Отечественной и СВО

— Архивные фотографии ветеранов ВОВ (высокого разрешения, чтобы можно было распечатать в формате 90х60)