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Напал с ножом: житель Таганрога получил 8 лет колонии за убийство

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Преступление было совершено в сентябре 2023 года в квартире, расположенной по улице Свободы в Таганроге.

Новости Таганрога

По данным следствия, 31-летний таганрожец находился в квартире по месту своего жительства. Между мужчиной и его 30-летним знакомым на почве личных неприязненных отношений возникла ссора.

Во время конфликта осужденный набросился на своего оппонента и нанес ему удар ножом в область груди. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался. После совершения преступления злоумышленник был задержан и заключен под стражу, — сообщает пресс-служба донского СКР.

Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы сообщали, что под Таганрогом судят 73-летнего водителя, обвиняемого в смерти шестерых человек.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

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