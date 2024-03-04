Под Таганрогом судят водителя, виновного в смерти шестерых человек

73-летнему мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура Неклиновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 73-летнего мужчины, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух и более человек.

По версии следствия, фигурант в сентябре 2023 года управлял автомобилем, в котором находились четверо пассажиров. Двигаясь по трассе в Неклиновском районе, пенсионер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с другим легковым автомобилем.

В результате ДТП водитель встречного авто и четверо пассажиров обеих машин погибли на месте. Еще один пассажир скончался через некоторое время в больнице.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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