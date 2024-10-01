Напал с ножом: житель Дона получил 6,5 лет колонии за покушение на убийство

Ближайшие 6,5 лет житель Батайска Ростовской области проведет в колонии строгого режима. Мужчина осужден по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года фигурант, находясь в Батайске, в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со своим 55-летним знакомым. В пылу ссоры мужчина нанес оппоненту множественные удары ножом в область шеи и туловища.

«Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог, так как потерпевший оказал активное сопротивление, выбив из его рук нож. С телесными повреждениями пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь», — сообщает Следком по Ростовской области.

В ходе следствия в отношении жителя Батайска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — уточняется в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее мы сообщали, что в Ростове дети поранились использованными шприцами во время прогулки в детском саду.

Фото rostov.sledcom.ru