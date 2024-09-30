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В Ростове дети поранились использованными шприцами во время прогулки в детском саду

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Информация об этом появилась в сети Интернет — ее проверкой займется следком под контролем главы ведомства.

Новости Ростовской области

Донские медиа сообщили о факте травмирования двух малолетних детей использованными шприцами — инцидент произошел на территории одного из детских садов Ростова-на-Дону во время прогулки воспитанников детского дошкольного учреждения.

В ходе проверки предстоит выяснить, как использованные шприцы оказались на территории детского сада, и почему дети смогли играть ими и даже пораниться. Более того, родители пострадавших своевременно об инциденте не были уведомлены и медицинскую помощь малышам не предоставили.

«В связи с возможностью возникновения инфекционных заболеваний пострадавшим требуется длительное наблюдение в больнице», — говорится в сообщении СУ СК России по Ростовской области.

Теперь в произошедшем будут разбираться следователи.

Фото: Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

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Таганрогская правда
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