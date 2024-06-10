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Наносеребро из цитрусовых вместо пестицидов: ученые ЮФУ предложили новую экотехнологию для сельского хозяйства

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Ростовские ученые занимались разработкой в составе международного коллектива.

#Наука

Ученые Академии биологии и биотехнологии ЮФУ совместно с коллегами из других российских вузов, а также из Китая, Индии и Польши, разработали способ получения наносеребра, обладающего антимикробным действием, из сока цитрона.

По их мнению, полученные частицы с антибактериальными свойствами могут помочь в защите урожая по всему миру от вредителей и патогенных микробов, при этом без использования токсичных для людей и окружающей среды пестицидов и фунгицидов, сообщает официальный сайт ЮФУ.

— Применение наноматериалов может повысить эффективность сельскохозяйственного производства благодаря их антимикробному действию против нескольких фитопатогенных плесневых грибков. Поражение собранного зерна снижает урожайность и сокращает выход продукции. В нашей работе мы применили «зеленые» фитосинтезированные наночастицы серебра для разработки препаратов для борьбы с послеуборочными болезнями, — рассказал ведущий научный сотрудник ЮФУ Судхир Шенде.

Полученные наночастицы серебра из фруктового сока показали противогрибковую активность против таких нескольких наиболее распространенных опасных видов плесени, которые губят урожай.

Результаты исследования, проведенного в рамках нацпроекта «Наука и университеты», представлены в «Discover Nano».

Фото: Изображение от ededchechine на Freepik

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Таганрогская правда
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