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Накануне Дня России таганрожцы возложили цветы к памятнику Петру I

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Сегодня, 11 июня, на площади у памятника основателю Таганрога и великого, сильного нашего государства императору Петру I прошла церемония возложения цветов, посвященная Дню России.

Город

Накануне главного государственного праздника, который отмечается 12 июня, по традиции руководители города, предприятий и организаций, представители депутатского корпуса, общественных организаций, представители диаспор, молодежи и школьников собрались у памятника основателю Таганрога. День России – праздник, знаменующий величие и славу Отечества, утверждающий единство нашего многонационального народа и преданность нашей великой Родине.

Мы, таганрожцы понимаем, как нужно сегодня в это сложное время, сохранять традиции независимости, силы и духа России, — сказал в своем выступлении глава городской администрации Андрей Фатеев.- Этот праздник дает возможность каждому задуматься – «Что я делаю для Родины?». Уверен, что каждый из присутствующих здесь найдет ответ.

От имени депутатского корпуса поздравила собравшихся с праздником председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко. Она процитировала русского писателя Ивана Тургенева: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее обойтись не сумеет».

Спасибо вам, дорогие таганрожцы, за то, что вы своими трудовыми, научными, производственными, культурными успехами делаете все, чтобы наш Таганрог гордо звучал, — подчеркнула Инна Николаевна.   

О величии России и вкладе молодежи говорила студентка таганрогского института имени А.П. Чехова Ольга Корнеева. Перед участниками мероприятия выступили Татьяна Цветкова и ансамбль «Соцветие талантов», образцовые хореографические ансамбли «Огоньки» и «Иллюзия».

К подножию памятника Петру I легли живые цветы. Именно в этом месте и зарождался Таганрог!

Ранее мы рассказали, что в Таганроге проходят праздничные мероприятия ко Дню России.

Анатолий Ивашов, фото автора

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День России новости Таганрог
Таганрогская правда
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