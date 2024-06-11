В Таганроге проходят праздничные мероприятия ко Дню России

В среду, 12 июня, в Таганроге готовятся отметить День России. Различные мероприятия, приуроченные к этому событию, проходят в городе с начала первого летнего месяца. Но основная их часть запланирована на сегодня и завтра.

Утром 11 июня, таганрожцы возложили цветы к памятнику Петра I, 352-я годовщина со дня рождения которого отмечалась на днях.

На центральных улицах города сегодня проходит молодежная акция «Мой триколор», во время которой горожанам раздают флажки с символикой праздника. В 17.00 в СКЦ «Приморский» стартует концертная программа духового оркестра, в парке им. Горького на территории Арт-пространства «Таганрогский трамвай» в 11.00 и 15.00 проходят мастер-классы для детей.

12 июня разнообразные тематические программы и экскурсии пройдут в парке и городских музеях.

В парке им. Горького (Арт-пространство «Таганрогский трамвай») в 11.00 и 15.00 состоятся мастер-классы «Моя Родина – Россия». А в 12.00 и 16.00 – игротека настольных игр.

В Таганрогском художественном музее в 11.00 стартует праздничное мероприятие для всей семьи «России символы родные». А в 14.00 – тематическая экскурсия «Эпоха Российской империи».

Во Дворце Алфераки в 12.00 пройдет тематическая экскурсия «В семье единой», где расскажут о вкладе представителей разных народов в историю России.

В Южно-Российском научно-культурном центре А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9) в 12.00 состоится экскурсия по выставке «Битва за Донбасс. Бессмертие подвига». А в 14.00 — «Стойкость и сила слабых. Женщины в истории Сталинграда».

В Литературном музее А. П. Чехова (ул. Октябрьская, 9) в 14.00 начнется музейная программа «Герои неба – достойные сыны России»!», которая расскажет о развитии отечественной космической отрасли . А в 17.00 – литературно-музыкальная программа «Пою тебе, Россия».

В музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» в 15.00 запланирована тематическая экскурсия «Город мечты», которая расскажет об истории строительства, разрушения и восстановления крепости на мысе Таганрога.

На площадке перед ГДК в 15.30 начнется интерактивная акция «Ты моя, Россия».

Фото t.me/Fateev