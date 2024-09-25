На Центральном пляже Таганрога отдыхает аист

24 сентября во второй половине дня на Центральный пляж Таганрога из-за моря прилетел аист. Прилетел и застыл на одной ноге, даже глаза прикрыл.

Таганрожцы – люди добрые. Они сразу же стали задаваться вопросами: «Может, он болен?.. Может, ему нужна помощь, и он думает, что люди ему помогут?.. А чем мы ему можем помочь?..».

Впрочем, разговорами и переживаниями за пернатого гостя горожане не ограничились. Они активно фотографировали аиста. А он, отдохнув, ожил. Активизировались и люди, а также собаки. Но долгоногий оказался не из пугливых и присутствие зрителей его совершенно не смущало.

Наряду с фотосессией аиста ждал и обед – спасибо рыбакам, поделившимся с ним своим уловом.

Центральный пляж открыли лишь в середине лета, а с 15 сентября пляжный сезон объявлен закрытым, благо – вход пока не запирают. Но аист, если останется здесь, наверняка повысит привлекательность этого места.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора