Находился в федеральном розыске: в Таганроге росгвардейцы задержали грабителя

Более двух месяцев 19-летний местный житель разыскивался за грабеж и кражу.

В Таганроге сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Ростовской области передали полиции человека, находящегося в федеральном розыске.

Экипаж группы задержания проводил патрулирование по маршруту. На одной из улиц росгвардейцы обратили внимание на гражданина, который при виде спецтранспорта заметно занервничал, резко изменил направление своего движения и попытался скрыться.

Остановив прохожего и проверив его личность по базе данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что 19-летний местный житель уже более двух месяцев находится в федеральном розыске за грабеж и кражу. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан полиции, инициатор розыска уведомлен, — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области экс-сотрудник Ространснадзора задержан за взятку.

Фото: 61.rosguard.gov.ru