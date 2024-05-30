Главная » Новости Ростовской области

На Дону экс-сотрудник Ространснадзора задержан за взятку

На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела разрешительной деятельности МТУ Ространснадзора по ЮФО и преподавателя одной из автошкол города Сальска.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигуранты в зависимости от роли и степени участия подозреваются в получение взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, злоумышленники действуя по предварительному сговору, получили от гражданина взятку за успешную сдачу экзамена на получение права перевозки опасных грузов без фактической проверки знаний.

Сейчас один из фигурантов помещен под домашний арест, с другого взята подписка о невыезде. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

Фото rostov.sledcom.ru  

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru