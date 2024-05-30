На Дону экс-сотрудник Ространснадзора задержан за взятку

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника отдела разрешительной деятельности МТУ Ространснадзора по ЮФО и преподавателя одной из автошкол города Сальска.

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, фигуранты в зависимости от роли и степени участия подозреваются в получение взятки и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, злоумышленники действуя по предварительному сговору, получили от гражданина взятку за успешную сдачу экзамена на получение права перевозки опасных грузов без фактической проверки знаний.

Сейчас один из фигурантов помещен под домашний арест, с другого взята подписка о невыезде. По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.

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