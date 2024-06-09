Надвигается гроза: на Дону объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 9 июня, в Ростовской области в ближайшие часы может начаться гроза. Штормовое предупреждение объявило региональное ГУ МЧС.

По данным Росгидромета, в период с 14.00 до 21.00 местами в донском регионе ожидается комплекс метеорологических явлений. Возможны сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-22 м/с.

Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует во время ненастья соблюдать осторожность, избегать нахождения рядом с линиями электропередач и деревьями. А в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 112.

Фото Сергея Плишенко