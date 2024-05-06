Начата проверка: в Ростовской области отказали в лечении онкобольной супруге участника СВО

Ситуация с жительницей Горловки, супругой участника СВО, которой отказали в госпитализации в онкологическом диспансере Ростовской области, находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

Информация об отказе в оказании квалифицированной медицинской помощи 32-летней жительнице Горловки Донецкой Народной Республики — парализованного инвалида — появилась в Интернете. В прошлом году ей диагностировали онкологическое заболевание.

Сообщалось, что при обращении в онкодиспансер в Ростовской области больной отказали в госпитализации, назначив химиотерапию на дому, при этом какое-либо наблюдение специалистом не проводилось. После трех курсов состояние здоровья женщины резко ухудшилось.

Жительнице Горловки пришлось обратиться в один из онкологических центров Москвы, однако и там ей отказали в стационарном лечении. В настоящее время она наблюдается в частной клинике. Пострадавшая оказалась в трудной жизненной ситуации, ее супруг и отчим с 2022 года принимают участие в СВО, для оплаты лечения женщина продала квартиру.

В Следственном управлении СК России по Ростовской области начата процессуальная проверка по факту произошедшего. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Фото из архива Следкома по РО