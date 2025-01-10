Начальник транспортной полиции Таганрога исполнил новогоднее желание маленькой Иры

В светлый праздник Рождества начальник Таганрогского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Петр Жигалов, выступил в роли Деда Мороза и исполнил мечту третьеклассницы.

Ира обладает невероятным талантом к рисованию и обожает создавать наряды для своих кукол. Её фантазия и креативность не знают границ, а каждое произведение — маленький шедевр. В этом году, участвуя в Всероссийской Ёлке желаний, девочка решилась поделиться самым заветным желанием: она мечтает о кукольном домике, который станет для неё настоящим миром, полным приключений и волшебства.

Эта мечта не осталась незамеченной. Начальник Таганрогского ЛО МВД России на транспорте, подполковник полиции Петр Жигалов, узнал о желании Иры и решил присоединиться к благотворительной акции. Он не только исполнил новогоднее желание школьницы, но и пригласил девочку с мамой к себе на работу. Это было не просто приглашение, а возможность для Иры увидеть, как сбываются мечты.

«Когда Ира пришла в отдел, её глаза сияли от волнения и ожидания. Петр Николаевич вручил ей долгожданный подарок — кукольный домик, о котором она так долго мечтала. Этот момент стал настоящим чудом для девочки, и она не могла сдержать радости», — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Ранее мы сообщали, что таганрогская школьница в рамках акции «Ёлка желаний» получила в подарок велосипед от Светланы Камбуловой.

Фото УТ МВД России по СКФО