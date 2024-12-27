Таганрогская школьница получила подарок в рамках акции «Елка желаний»

Десятилетней Юле достался велосипед.

Глава Таганрога Светлана Камбулова приняла участие в традиционной предновогодней акции «Елка желаний». Об этом она рассказала на своей страничке в Telegram.

«Как и многие мои коллеги, тоже приняла участие в этом добром деле. Волшебный шар, который сняла с ёлки, познакомил меня с таганрогской семьёй Минулиных. Здесь растут две замечательные сестры», — написала Камбулова.



Младшая девочка, 10-летняя Юля, которая занимается бальными танцами и даже стала победителем регионального конкурса для детей с ОВЗ «Красная книга глазами детей», попросила велосипед.

«Девочка написала о своём заветном новогоднем желании, и мы сегодня его исполнили. Пусть в Новый год исполнятся самые добрые желания каждого из нас!» — написала Камбулова.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой