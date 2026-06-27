Начальницу вокзала в Ростовской области осудили на семь лет за взятку в 670 тысяч рублей

В Ростовской области суд вынес приговор начальнице железнодорожного вокзала станции Кутейниково. Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Как установило следствие, между ООО «Сервис Груп» и ОАО «Российские железные дороги» был заключен договор на оказание ситуационной помощи маломобильным пассажирам с июля 2022 по июнь 2023 годов. Фактически эти обязанности по поручению начальницы вокзала выполняли ее подчиненные. В итоге ООО «Сервис Груп» неправомерно получило денежные средства, а начальница вокзала — незаконное вознаграждение от этой компании в виде взятки на сумму свыше 670 тысяч рублей.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновной наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф в размере двукратной суммы взятки — более 1,3 миллиона рублей, а также запрет на два года заниматься деятельностью, связанной с организацией работы железнодорожного транспорта.

Уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации пока находится на рассмотрении в суде.

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Фото МВД России (из архива)