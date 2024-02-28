На железной дороге проходит месячник «Внимание, переезд!»

До середины марта на Северо-Кавказской железной дороге проходит месячник «Внимание, переезд!», организованный с целью обеспечения безопасности и снижения аварийности на железнодорожных переездах, сообщает официальный портал городской администрации.

При пересечении железнодорожных переездов необходимо соблюдать существующие Правила дорожного движения. Ознакомиться с ними можно здесь.

Согласно законодательству РФ, каждый случай ДТП на железнодорожных переездах (вне переездов) — это грубое несанкционированное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта, — напомнили в ОАО «РЖД».

Материалы о нарушениях безопасности движения на железнодорожных переездах направляются в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности, вплоть до уголовной.

Фото mindortrans.donland.ru