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На здании лицея Таганрога появилась мемориальная доска Андрею Андрющенко

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25 декабря в Таганроге на фасаде здания лицея № 4 была открыта мемориальная доска в память о погибшем участнике СВО лейтенанте Андрее Андрющенко, который был выпускником этого учебного заведения.

#СВО

Андрей Андрющенко родился в 1977 году в Таганроге. Проходил службу в составе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Героически погиб при выполнении боевой задачи 20 сентября 2023 года в городе Авдеевка ДНР. За проявленное мужество и личный героизм Указом Президента РФ награжден орденом мужества (посмертно).

В памятном мероприятии участвовали родные и близкие Андрея, представители администрации и городской Думы, Почетный гражданин города Иван Бондаренко, члены Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества, педагоги и учащиеся лицея.

Почётное право снять полотно с мемориальной доски было предоставлено отцу героя, подполковнику МВД в отставке, Николаю Андрющенко.

«Мой сын, боевой офицер, является достойным потомком своего деда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Его мужество и преданность Родине – это пример для всех нас. Он настоящий герой, верный друг и боевой товарищ. Я горжусь своим сыном!» – сказал Николай Григорьевич.

Депутат городской Думы Николай Московченко выразил слова глубокой признательности семье Андрея.

«Горько осознавать, что мы платим такую дорогую цену за благополучие и независимость нашей страны. Наверное, единственное, что может смягчить боль утраты, это наша память. И наша задача – это сохранить память о тех, кто не жалея своей жизни защищает нас с вами. Для молодого поколения Андрей всегда будет примером настоящего патриота и Героя Родины!»,- сказал он.

Ранее мы рассказали, что на фасаде школы Таганрога появилась памятная доска погибшему бойцу СВО.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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