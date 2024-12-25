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На фасаде школы Таганрога появилась памятная доска погибшему бойцу СВО

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24 декабря в Таганроге на фасаде школы № 16 появилась мемориальная доска, посвященная выпускнику этого учебного заведения Владимиру Сенькову, который героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.

#СВО

Владимир Сеньков родился в Таганроге в 2002 году. В 2020 году окончил школу № 16. Проходил службу в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Героически погиб 14 июня 2022 года в селе Райское Херсонской области, спасая раненых товарищей с поля боя. За проявленное мужество и личный героизм Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

С инициативой об установке мемориальной доски выступило Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества. Ее поддержали городская Дума, администрация города и жители Таганрога.

Обращаясь к присутствующим, депутат городской Думы Александр Самойленко отметил, что сегодня, как когда-то в годы Великой Отечественной войны, совсем молодые ребята становятся героями, защищая свою Родину и свой дом. Владимир Сеньков – истинный потомок наших дедов и прадедов – воинов-победителей, достойный сын своего Отечества, защитник мира и справедливости. Мемориальная доска, размещенная на фасаде школы, будет вечным символом самоотверженности, патриотизма и верности долгу.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге на стене техникума появилась мемориальная доска выпускникам-героям.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Владимир Сеньков новости памятная доска СВО Таганрог школа № 16
Таганрогская правда
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