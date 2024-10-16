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На выезде из Таганрога еще один большегруз застрял под аркой

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15 октября в Таганроге очередной большегруз пострадал после «встречи» с аркой на улице Генерала армии Маргелова.

Новости Таганрога

Как сообщила инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова, дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти часов утра. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» в составе полуприцепа Van Hool при движении допустил наезд на препятствие — металлическую конструкцию.

В результате ДТП машина получила механические повреждения, пострадавших нет. Арка и в этот раз устояла — сделана на совесть.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге во время дождя водитель иномарки врезался в столб.

Фото ВК групп «Авто Таганрог» и «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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