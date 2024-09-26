В Таганроге прошел второй занимательный квест «По следам тайн и загадок городской библиотеки». Участники мероприятия интересно провели время, побывали в необычных локациях и узнали больше о родном городе.

На этот раз команды отвечали на вопросы о дореволюционном Таганроге. Ребята путешествовали из отдела в отдел и выполняли задания, используя фонды и ресурсы Чеховской библиотеки. В итоге первое место заняла команда «Банан», заработавшие большее количество баллов. Второе место – команда «Гипербола», и третье – «Душечки». Все они получили призы.

Квест «По следам тайн и загадок городской библиотеки» проходит в рамках интерактивного образовательного проекта «Живая библиотека», реализующегося благодаря победе ЦГПБ имени Чехова в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее мы рассказали, что таганрогские студенты создали аналог ушедшего из России сервиса Notion.

Фото ВК Библиотеки имени А.П.Чехова