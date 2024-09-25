Таганрогские студенты создали аналог ушедшего из России сервиса Notion

Продукт под названием Zametker стал одной из самых обсуждаемых новинок в СМИ и телеграм-каналах и за три дня привлек первых 10 000 пользователей.

Популярная платформа для создания документов и управления проектами Notion 2 сентября 2024 года заявила в одностороннем порядке об уходе из России без возможности доступа для наших соотечественников. Запрет коснется владельцев как бесплатных, так и платных аккаунтов. Notion — это приложение, которое предоставляет базы данных, доски канбан, календари и напоминания. По сути, он выглядит как большой блокнот, только вместо бесконечного перемещения по необходимым задачам вы сразу попадаете в нужное пространство.

В ответ на санкции команда студентов Института компьютерных технологий и информационной безопасности (Таганрог) и Юридического факультета ЮФУ разработала отечественный аналог — Zametker. Это сервис заметок и текстовых документов, списка задач и таблиц для совместной работы, который не уступает ушедшему из России продукту.

«Мы поставили перед собой цель — за 7 дней создать аналог, максимально приближенный по функционалу к уходящему сервису. Мы стремились решить несколько задач одновременно: создать удобный инструмент для собственных нужд и предложить его другим компаниям в рамках стратегии импортозамещения», – рассказал магистр ЮФУ, один из основателей продуктовой студии FullHouseIT Марк Берёзкин.

По словам разработчика, команда сильно вдохновилась идеей создания российского аналога Notion, поэтому, проработав 7 дней в режиме 24/7 над сервисом, они смогли запустить его уже через неделю после появления новости. Как раз до официального закрытия Notion для российских пользователей.

Сегодня Zametker позволяет создавать текстовые заметки, списки, таблицы, галереи и загружать файлы; поддерживает форматирование текста, вставку изображений, видео и аудио, а также работу в реальном времени с другими пользователями.

Сервис подходит для решения бизнес-задач: создания рабочих пространств, организации заметок в иерархию страниц и блоков. В будущем планируется добавить базы знаний и канбан-доски. Основная аудитория — специалисты IT, креативных индустрий, маркетинга и онлайн-школ, хотя инструмент подходит для разных сфер. Преимущества Zametker — простой интерфейс, бесплатный доступ ко всем функциям, настройка рабочего пространства и возможность командной работы в реальном времени.

«Стоит признаться, что в России и ранее были похожие продукты подобного сервиса, однако все они выглядят перегруженными, сложными для восприятия и дорогими. Желание сделать простой и удобный аналог обеспечило нам высокую скорость всех специалистов нашей студии. Так, наша разработка была опубликована в списке лучших продуктов и стартапов России на агрегаторе productradar», — отметил Марк Берёзкин.

На первый взгляд кажется, что приложение студентов ЮФУ особо ничем не отличается от зарубежного аналога. Единственное визуальное отличие – логотип, где вместо буквы «N» используется «Z». Однако несмотря на похожий интерфейс продукт ЮФУ был разработан полностью с нуля.

На данном этапе Zametker имеет все функции ушедшего из РФ сервиса. Однако команда максимально вдохновлена поддержкой пользователей и буквально в ближайшие недели планирует дополнить недостающие функции, которых нет даже в Notion.

«Вся разработка выполнена при помощи ресурсов основателей продуктовой студии FullHouseIT – Марка Берёзкина и Александра Бакухина. Они поддержали идею команды в кратчайшие сроки создать данный продукт и предоставили все необходимые инструменты: как IT-инфраструктуру, так и PR-сопровождение. Для дальнейшего развития источники финансирования еще определяются (возможно, привлечение венчурного инвестора или грантовой поддержки)», — сообщает Центр общественных коммуникаций ЮФУ

Фото ЮФУ