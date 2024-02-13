Главная » Новости Таганрога

На вокзале Таганрога пьяный мужчина напал на полицейского

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении жителя Неклиновского района, который на территории пригородного вокзала нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

Новости Таганрога

Таганрогской транспортной прокуратурой постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ признано законным. Установлено, что житель Неклиновского района на посадочной платформе железнодорожного вокзала «Таганрог-Пригородный» в состоянии алкогольного опьянения оскорбил сотрудника транспортной полиции и нанес ему телесные повреждения.

Как уточнили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, теперь фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #происшествия #Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика