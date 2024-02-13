На вокзале Таганрога пьяный мужчина напал на полицейского

В Таганроге возбуждено уголовное дело в отношении жителя Неклиновского района, который на территории пригородного вокзала нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

Таганрогской транспортной прокуратурой постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ признано законным. Установлено, что житель Неклиновского района на посадочной платформе железнодорожного вокзала «Таганрог-Пригородный» в состоянии алкогольного опьянения оскорбил сотрудника транспортной полиции и нанес ему телесные повреждения.

Как уточнили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, теперь фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото Анатолия Ивашова