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На вокзале Ростова вещи из камеры хранения украли с помощью чужого QR-кода

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В Ростовской области под суд пойдет 25-летняя жительница Краснодарского края, которая похитила чужие вещи из ячейки камеры хранения на Главном железнодорожном вокзале донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Новости Ростовской области

Установлено, что женщина с помощью QR-кода, который тайно сфотографировала с чужого мобильного телефона, получила беспрепятственный доступ к ячейке камеры хранения, открыла ее и украла чужие вещи стоимостью более 34 тысяч рублей.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело о краже, которое сейчас передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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