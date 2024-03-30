В Ростовской области под суд пойдет 25-летняя жительница Краснодарского края, которая похитила чужие вещи из ячейки камеры хранения на Главном железнодорожном вокзале донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Установлено, что женщина с помощью QR-кода, который тайно сфотографировала с чужого мобильного телефона, получила беспрепятственный доступ к ячейке камеры хранения, открыла ее и украла чужие вещи стоимостью более 34 тысяч рублей.

В отношении фигурантки было возбуждено уголовное дело о краже, которое сейчас передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото rostov.sledcom.ru