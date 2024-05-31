Главная » Новости Ростовской области

На вокзале Ростов-Главный можно совершить «Путешествие в детство»

На чтение 2 мин Просмотров 24 Опубликовано

Гости и жители донской столицы могут с пользой провести время в ожидании поезда на главном железнодорожном вокзале: здесь открылась фотовыставка «Путешествие в детство». В экспозиции – 11 увеличенных изображений памятных монет Банка России с героями народных сказок, персонажами отечественных мультфильмов, детскими писателями и художниками.

Новости Ростовской области

Очень символично, что экспозиция открылась в преддверии Дня защиты детей. Уверена, этот проект не оставит равнодушными ни взрослых, ни маленьких путешественников, — отмечает управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Фотовыставка позволит отвлечься от повседневных забот и совершить путешествие в удивительный мир детства.

Среди экспонатов выставки — изображение монеты, посвященной творчеству самого доброго клоуна, актера и директора Московского цирка на Цветном бульваре Юрия Никулина. Неслучайно рисунок монеты повторяет «цирковые линии»: изгиб манежа, веревочные трапеции и лестницы, которые превращаются в края кинопленки. Отражение артиста в гримерном зеркале передано в рельефе, а кадры его кинематографических и цирковых образов выполнены с помощью лазера.

Также на выставке можно увидеть монеты, посвященные советским мультфильмам «Дед Мороз и лето», «Умка». Кроме того, гости могут узнать, как памятные монеты изготавливают. Для этого достаточно отсканировать QR‑код, изображенный на главном панно.

Выставка «Путешествие в детство» будет работать до 2 июля 2024 года в зале ожидания на втором этаже вокзала по адресу: г. Ростов‑на‑Дону, Привокзальная площадь, ½, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Фото на главной rostov.dzvr.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru