На вокзале Ростов-Главный можно совершить «Путешествие в детство»

Гости и жители донской столицы могут с пользой провести время в ожидании поезда на главном железнодорожном вокзале: здесь открылась фотовыставка «Путешествие в детство». В экспозиции – 11 увеличенных изображений памятных монет Банка России с героями народных сказок, персонажами отечественных мультфильмов, детскими писателями и художниками.

Очень символично, что экспозиция открылась в преддверии Дня защиты детей. Уверена, этот проект не оставит равнодушными ни взрослых, ни маленьких путешественников, — отмечает управляющий Отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева. — Фотовыставка позволит отвлечься от повседневных забот и совершить путешествие в удивительный мир детства.

Среди экспонатов выставки — изображение монеты, посвященной творчеству самого доброго клоуна, актера и директора Московского цирка на Цветном бульваре Юрия Никулина. Неслучайно рисунок монеты повторяет «цирковые линии»: изгиб манежа, веревочные трапеции и лестницы, которые превращаются в края кинопленки. Отражение артиста в гримерном зеркале передано в рельефе, а кадры его кинематографических и цирковых образов выполнены с помощью лазера.

Также на выставке можно увидеть монеты, посвященные советским мультфильмам «Дед Мороз и лето», «Умка». Кроме того, гости могут узнать, как памятные монеты изготавливают. Для этого достаточно отсканировать QR‑код, изображенный на главном панно.

Выставка «Путешествие в детство» будет работать до 2 июля 2024 года в зале ожидания на втором этаже вокзала по адресу: г. Ростов‑на‑Дону, Привокзальная площадь, ½, сообщает пресс-служба Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

Фото на главной rostov.dzvr.ru