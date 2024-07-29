На улицах в трех районах Таганрога ограничили водоснабжение

29 июля в Таганроге ориентировочно до 17 часов ограничена подача воды в трех районах города. О проведении ремонтных работ сообщает МУП «Управление «Водоканал».

Специалисты коммунальной службы устраняют утечку на улицах Морозова, 25 и П. Тольятти, 26 Б. В связи с этим ограничена подача воды в дома, расположенные на улицах Морозова, Дзержинского, П. Тольятти, Московской.

Ремонтные работы ведутся на улице Сызранова, 24. Поэтому водоснабжение ограничено на улицах С. Шило, Сызранова и Мариупольском шоссе.

В связи с производством работ на улице Софьи Перовской, 9 нехватку воды в кранах могут ощущать жители улиц Бабушкина и Софьи Перовской.

Ранее мы рассказали, что 29 июля в Таганроге ограничили движение на Бакинском мосту.

Фото «Таганрогской правды»