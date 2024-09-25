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На улицах Таганрога ведется обрезка деревьев и кустарников

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В Таганроге сотрудники коммунальной службы продолжают работы по спилу аварийно-опасных деревьев и обрезке кустарников, сообщает МКУ Благоустройство». На минувшей неделе работы велись более чем на двух десятках улиц.

#ЖКХ

Аварийные деревья и сломанные ветки удалили на улицах Москатова, Шмидта, Свободы, Транспортной, Фрунзе, Р. Люксембург, в переулках Контрольном, Новотрубном, Лермонтовском, на Николаевском шоссе и так далее.

Кроме того, в переулке Смирновском, на улицах Ленина и Петровской подстригли кусты возле некоторых домов. А на улицах Шевченко, Москатова, Петровской, Социалистической, Ленина и в переулке Спортаковском удалили лишнюю поросль.

Также в целях обеспечения безопасности дорожного движения рабочие провели обрезку деревьев вблизи дорожных знаков на улицах Ломоносова, Маршала Жукова, Железнодорожной и других.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге отремонтировали просевший участок дороги на улице Петровской.

Фото МКУ «Благоустройство»

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ЖКХ новости обрезка деревьев Таганрог
Таганрогская правда
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