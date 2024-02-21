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На улицах Таганрога установили новые светильники

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В Таганроге специалисты коммунальных служб установили дополнительные светильники уличного освещения на 12 пешеходных переходах, сообщает официальный портал городской администрации.

Благоустройство

Новые фонари появились на пересечение улиц Яблочкина и Николаевского шоссе, П. Тольятти и Морозова, Бакинской и 1-й Линии. А также возле школ №№ 24, 31 и 6. 

Больше всего новых светильников установили на улице Дзержинского, где они появились на пересечении с улицами Воскова, Выгонной, Черняховского, 1-й Котельной, И. Голубца и переулком Парковым.

Фото tagancity.ru

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#новости ЖКХ #Таганрог
Таганрогская правда
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