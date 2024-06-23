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С 24 июня в Таганроге на два месяца ограничат движение транспорта по улице Чехова

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Ограничение будет действовать до 30 августа 2024 года.

#ЖКХ

Напоминаем, такая мера вводится в связи с выполнением аварийных работ на участке канализационного коллектора. Движение транспорта будет ограничено по четной стороне улицы Чехова — от улицы Пархоменко до улицы Чехова, 324.

«На это время объезд для транспорта общего пользования по маршрутам №№ 11, 13, 30, 31, 5/7 Т будет организован от улицы Чехова по улицам Пархоменко, Сергея Шило, Сызранова, Чехова. Выезд — согласно схеме маршрута», — отметили в администрации Таганрога.

Для остального транспорта движение будет осуществляться в соответствии с действующими ПДД.

«В Таганроге продолжаются работы на четырех аварийных участках канализационного коллектора. Общая протяженность — свыше трех километров. На данный момент уже проложено более 900 метров нового трубопровода. Ремонт сложный и объёмный. Подрядчики планируют завершить его в конце октября текущего года. Параллельно с этим осуществляется экспертиза выполненных объемов работ», — сообщал ранее глава городской администрации Андрей Фатеев.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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ЖКХ новости ограничение движения ремонт коллектора Таганрог
Таганрогская правда
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