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В Таганроге продолжаются работы по покосу травы и обрезке деревьев

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С 9 по 15 сентября работы по покосу сорной растительности выполнены на 14 улицах и переулках в разных районах города, по обрезке деревьев — по 15 адресным ориентирам.

Благоустройство

Так, траву косили на улицах Яблочкина, Восточной,  Котлостроительной, Чкалова, П. Тольятти, в переулках Комсомольском, Гоголевском, Смирновском и в других.

«Работы по покосу выполняются в рамках муниципального контракта и запланированы на всей территории города: вдоль улично-дорожной сети, парках, скверах, дворах МКД, внутриквартальных проездах», — сообщает МКУ «Благоустройство».

Обрезку аварийно-опасных, сухостойных и поврежденных деревьев производили по адресам: улица Дзержинского, 171/2, 111/24; улица Фрунзе, 55; улица С. Шило, 206; улица Петровская, 88; улица Менделеева, 8/2; в роще «Дубки» и на других точках.

На улицах Ленина, Петровской, Греческой, Ломакина деревья обрезали для видимости дорожных знаков.

Фото: МКУ «Благоустройство»

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благоустройство новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда
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