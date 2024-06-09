На улицах Таганрога продолжается обрезка деревьев

В Таганроге сотрудники коммунальных служб продолжают спил и обрезку аварийно-опасных и сухостойных деревьев, сообщает МКУ «Благоустройство».

За последнюю неделю специалисты провели обрезку 19 деревьев, растущих по 12 адресам. Одно аварийное дерево пришлось удалить. Работы велись возле домов на улицах Свободы, Трудовых резервов, Чехова, Москатова, Михайловской, Транспортной, Александровской, в переулках Гоголевском, 5-м Линейном, на Поляковском шоссе и в роще Дубки.

Ранее мы рассказали, что на некоторых городских автодорогах дорожные знаки стали не видны из-за разросшейся листвы.

Фото МКУ «Благоустройство»