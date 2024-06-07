Дорожные знаки «прячутся» в листве деревьев: администрация Таганрога обещает решить проблему

Адреса, на которые указывают автолюбители, таганрогские власти «берут на карандаш».

В таганрогских СМИ и пабликах стали появляться сообщения о том, что на некоторых городских автодорогах, вдоль которых растут деревья, дорожные знаки стали не видны из-за разросшейся листвы. В частности, жители жалуются на такую проблему на перекрёстке улицы Плеханова и улицы Лизы Волошиной. Причем, речь идет об основных знаках ПДД — «Главная дорога» и «Уступи дорогу».

Зеленые насаждения выполняют функцию «легких города», способствуют благоприятной экологической обстановке, однако они не должны препятствовать «считыванию» автомобилистами знаков дорожного движения, считают городские власти.

С начала следующей недели МУП «Благоустройство» займется обрезкой деревьев в тех локациях, где пышная крона растительности закрывает дорожные знаки, обеспечивающие безопасность всех участников автомобильного движения в Таганроге.

Фото: Телеграм-канал «Блокнот-Таганрог»