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В Таганроге «Водоканал» устранил крупную коммунальную аварию на улице Ленина

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Поздно вечером 30 октября МУП «Управление «Водоканал Таганрога» завершил работы по устранению крупной коммунальной аварии на трубопроводе водоснабжения на улице Ленина 226/5. Напомним, из-за ЧП в течение суток вода абонентам подавалась пониженным давлением.

#ЖКХ

Как рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова, была выполнена замена изношенного участка трубопровода, из-за утечек на котором происходило подтопление подвальных помещений многоквартирного дома. В силу технической сложности работ, ремонт продолжался в том числе и ночью, а срок окончания несколько раз корректировался.

«Сотрудники «Водоканала» делали все от них зависящее, чтобы быстрее выполнить ремонт. По моему поручению выполнение работ держал на контроле и оперативно докладывал о результатах заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов. Вместе с директором «Водоканала» Максимом Несновым они несколько раз они выезжали на место», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Глава города отметила, что видит все комментарии горожан, понимает их реакцию.

«Я тоже что живу в нашем городе, рядом с вами, и знаю, как непросто переживать отсутствие воды. Спасибо за терпение и надеюсь на ваше понимание», — обратилась Светлана Камбулова к жителям города.

В настоящий момент идет заполнение трубопровода водой. В ближайшее время водоснабжение потребителей будет восстановлено в штатном режиме.

Фото: соцсети администрации Таганрога

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Таганрогская правда
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