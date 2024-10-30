В Таганроге «Водоканал» устранил крупную коммунальную аварию на улице Ленина

Поздно вечером 30 октября МУП «Управление «Водоканал Таганрога» завершил работы по устранению крупной коммунальной аварии на трубопроводе водоснабжения на улице Ленина 226/5. Напомним, из-за ЧП в течение суток вода абонентам подавалась пониженным давлением.

Как рассказала глава города Таганрога Светлана Камбулова, была выполнена замена изношенного участка трубопровода, из-за утечек на котором происходило подтопление подвальных помещений многоквартирного дома. В силу технической сложности работ, ремонт продолжался в том числе и ночью, а срок окончания несколько раз корректировался.

«Сотрудники «Водоканала» делали все от них зависящее, чтобы быстрее выполнить ремонт. По моему поручению выполнение работ держал на контроле и оперативно докладывал о результатах заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов. Вместе с директором «Водоканала» Максимом Несновым они несколько раз они выезжали на место», — написала Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Глава города отметила, что видит все комментарии горожан, понимает их реакцию.

«Я тоже что живу в нашем городе, рядом с вами, и знаю, как непросто переживать отсутствие воды. Спасибо за терпение и надеюсь на ваше понимание», — обратилась Светлана Камбулова к жителям города.

В настоящий момент идет заполнение трубопровода водой. В ближайшее время водоснабжение потребителей будет восстановлено в штатном режиме.

Фото: соцсети администрации Таганрога