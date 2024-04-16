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На улицах и в скверах Таганрога проходит покос травы

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На улицах и в скверах Таганрога проходит весенний покос травы, сообщает МКУ «Благоустройство». За последние четыре дня работы были проведены на 11 городских объектах.

Благоустройство

Сотрудники коммунальной службы уже провели покос сорной растительности в роще «Дубки», Чеховском сквере, в районе Марцевского треугольника. А также на улицах Маршала Жукова, Ленина, Бакинской, 1-й Линии, Восточной, Октябрьской, Большом Проспекте, в переулке 1-м Новом. На всех этих объектах работы велись с 12 по 15 апреля и будут продолжены.

Работы по покосу запланированы на всей территории города — вдоль улично-дорожной сети, парках, скверах и на других объектах, — пишет источник.

Фото МКУ «Благоустройство»

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благоустройство ЖКХ новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда
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