На улицах и в скверах Таганрога проходит покос травы

На улицах и в скверах Таганрога проходит весенний покос травы, сообщает МКУ «Благоустройство». За последние четыре дня работы были проведены на 11 городских объектах.

Сотрудники коммунальной службы уже провели покос сорной растительности в роще «Дубки», Чеховском сквере, в районе Марцевского треугольника. А также на улицах Маршала Жукова, Ленина, Бакинской, 1-й Линии, Восточной, Октябрьской, Большом Проспекте, в переулке 1-м Новом. На всех этих объектах работы велись с 12 по 15 апреля и будут продолжены.

Работы по покосу запланированы на всей территории города — вдоль улично-дорожной сети, парках, скверах и на других объектах, — пишет источник.

Фото МКУ «Благоустройство»