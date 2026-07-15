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На трассе в Ростовской области водитель «КАМАЗа» погиб во время аварии на перекрестке

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14 июля в Ростовской области на трассе столкнулись два грузовика, один водитель погиб. ДТП произошло днем на 170 км дороги Элиста – Зимовники в Зимовниковском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Новости Ростовской области

По предварительным данным, 34-летний водитель «КАМАЗа» с прицепом при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил встречный грузовик, который двигался прямо по равнозначной дороге.

В результате столкновения 72-летний водитель второго «КАМАЗа» погиб. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее мы рассказали, что на трассе М-4 «Дон» случилось массовое ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла.

Фото Госавтоинспекции РО

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Таганрогская правда

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