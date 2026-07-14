На трассе М-4 «Дон» случилось массовое ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла

В столкновения транспортных средств пострадали два человека.

В ночь на 14 июля на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе произошло массовое ДТП с участием семи транспортных средств. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Около часа ночи на 985-м километре автодороги 58-летний водитель грузового автомобиля «Даф», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине Hyundai под управлением 45-летнего водителя. По инерции произошло столкновение еще с пятью транспортными средствами, среди которых был мотоцикл.

В результате аварии пострадали 38-летняя женщина — водитель мотоцикла и 42-летняя пассажирка автомобиля Hyundai. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД по РО