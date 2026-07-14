Главная » Новости Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» случилось массовое ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла

На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В столкновения транспортных средств пострадали два человека.

Новости Ростовской области

В ночь на 14 июля на трассе М-4 «Дон» в Красносулинском районе произошло массовое ДТП с участием семи транспортных средств. В результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Около часа ночи на 985-м километре автодороги 58-летний водитель грузового автомобиля «Даф», по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине Hyundai под управлением 45-летнего водителя. По инерции произошло столкновение еще с пятью транспортными средствами, среди которых был мотоцикл.

В результате аварии пострадали 38-летняя женщина — водитель мотоцикла и 42-летняя пассажирка автомобиля Hyundai. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП М-4 "Дон" новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru