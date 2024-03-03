На трассе в Ростовской области иномарка влетела в «КАМАЗ»

Вчера, 2 марта, на трассе в Ростовской области во время столкновения иномарки с «КАМАЗом» серьезные травмы получили два человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 18.30 на 16 км автодороги Новочеркасск — Каменоломни в Октябрьском районе. По предварительной информации, 49-летний водитель автомобиля «Renault Logan» пытался избежать столкновения с ехавшим в попутном направлении автомобилем. Он вылетел на полосу встречного движения и там врезался в «КАМАЗ».

В результате ДТП с телесными повреждениями различной степени тяжести в больницу были доставлены водитель автомобиля «Renault Logan» и его 18-летняя пассажирка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото УГИБДД по Ростовской области