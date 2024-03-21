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На трассе под Ростовом перевернулась фура с грузом

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Вчера, 20 марта, на трассе под Ростовом опрокинулся грузовой автомобиль, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 11.45 на 5 км автодороги «Южный подъезд к городу Ростову-на-Дону». По предварительной информации,35-летний водитель грузового автомобиля «Даф» не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось. Груз рассыпался по дороге. Как сообщают очевидцы  в соцсетях, машина перевозила наполнитель для кошачьих туалетов.

В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, в течении 15 мин с момента аварии движение по автодороге было восстановлено.

Фото УГИБДД по Ростовской области

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Таганрогская правда
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