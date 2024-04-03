На трассе М-4 «Дон» сделают разметку с добавлением светоотражающих стеклошариков



Работы на всем протяжении трассы должны быть закончены к майским праздникам.

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области дорожники начали наносить горизонтальную разметку горячим термопластиком с добавлением светоотражающих стеклошариков. Об этом сообщили в министертстве транспорта региона.

В сообщении говорится, что горячий термопластик является «одним из наиболее износостойких и долговечных материалов», а добавление светоотражающих стеклошариков позволит обеспечить хорошую видимость дорожной разметки в темное время суток.

Светоотражающая разметка будет нанесена на всем протяжении М-4 «Дон» в Ростовской области — с 777-го по 1091-й км уже к предстоящим майским праздникам.

Фото: минтранс по РО