На трассе М-4 «Дон» произошла утечка растворителя

Под Каменском столкнулись два грузовика.

В Ростовской области, на 992-м км трассы М-4 «Дон», под Каменском, произошла утечка растворителя. На месте работают спасатели.

Причиной утечки стало ДТП — столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает МЧС по региону. В результате ДТП в грузовике, перевозившим растворитель, произошла утечка. На месте работают огнеборцы 87-й пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС России проводят работы по смыву топлива и ликвидации утечки. К 20.00 мск произведена нейтрализация растворителя пеной и песком. Разлив на почву не допущен, говорится в сообщении.

Фото: скрин видео МЧС по РО