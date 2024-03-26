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На трассе М-4 «Дон» произошла утечка растворителя

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Под Каменском столкнулись два грузовика.

Новости Ростовской области

В Ростовской области, на 992-м км трассы М-4 «Дон», под Каменском, произошла утечка растворителя. На месте работают спасатели.

Причиной утечки стало ДТП — столкнулись два грузовых автомобиля, сообщает МЧС по региону. В результате ДТП в грузовике, перевозившим растворитель, произошла утечка. На месте работают огнеборцы 87-й пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС России проводят работы по смыву топлива и ликвидации утечки. К 20.00 мск произведена нейтрализация растворителя пеной и песком. Разлив на почву не допущен, говорится в сообщении.

Фото: скрин видео МЧС по РО

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Таганрогская правда
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