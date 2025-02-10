Врезался в забор и погиб: на Дону случилось смертельное ДТП

Сегодня, 10 февраля, около 10 часов утра, в Волгодонске Ростовской области произошла авария с трагическим исходом, сообщает Госавтоинспекция по региону.

В районе дома №11 по проспекту Строителей Волгодонска 52-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выбрал скорость, несоответствующую конкретным условиям движения, и допустил наезд на препятствие — металлическое ограждение.

В результате ДТП водитель данного автомобиля погиб. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

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