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На трассе Азов – Ростов тестируют комплексы фотофиксации

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В Ростовской области тестируют комплексы фотофиксации, которые определяют среднюю скорость движения автомобилей. Уже зарегистрировано около 13,8 тысячи нарушений, сообщает официальный портал донского правительства.

#Безопасность

Понятие «средней скорости движения» уже с 1 сентября нынешнего года может вернуться в Правила дорожного движения, а ответственность за нарушение указанного параметра законодатели планируют прописать в КоАП РФ.

Следует пояснить, что средняя скорость движения – это значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, затраченному машиной на преодоление данного участка.

Региональный Минтранс решил провести эксперимент. На региональной трассе Азов — Ростов установили комплексы фотофиксации. За два с половиной месяца рекомендованную среднюю скорость движения нарушили порядка 13,8 тысячи автолюбителей, что составляет 4% от общего трафика на этом участке.

Также было установлено, что 4,8% автовладельцев, а это более 16,5 тысячи транспортных средств, не соблюдают действующие ограничения скоростного режима, а 2,1% автовладельцев (речь идет о почти 7,3 тысячи случаев) не используют ремни безопасности.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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