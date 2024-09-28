В Таганроге формирован и актуализирован реестр парковок общего пользования, который рассчитан в общей сложности более чем на 500 машин. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Список парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, был составлен городским управлением ЖКХ. Как оказалось, в Таганроге насчитывается 42 некоммерческих парковочных площадки. Их список доступен на сайте горадминистрации.

Самые большие парковки расположены на улице Морозова (48 машино-мест), улице Толбухина (41 машино-место) и улице Сызранова (26 мест).

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершен ремонт дорог по нацпроекту.

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