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На территории Таганрога насчитали 42 некоммерческих автопарковки

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В Таганроге формирован и актуализирован реестр парковок общего пользования, который рассчитан в общей сложности более чем на 500 машин. Об этом сообщает официальный портал городской администрации.

Город

Список парковочных мест, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, был составлен городским управлением ЖКХ. Как оказалось, в Таганроге насчитывается 42 некоммерческих парковочных площадки. Их список доступен на сайте горадминистрации.

Самые большие парковки расположены на улице Морозова (48 машино-мест), улице Толбухина (41 машино-место) и улице Сызранова (26 мест).

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершен ремонт дорог по нацпроекту.

Изображение от jcomp на Freepik

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Таганрогская правда
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