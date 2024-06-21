На территории Ростовской области растет численность фазанов

В Ростовской области еще 60 фазанов выпустили на волю. На этот раз в охотничьих угодьях Матвеево-Курганской районной общественной организации «Общество охотников и рыболовов».

В акции приняли участие сотрудники регионального Минприроды и ветеринарной службы.

Ежегодно численность фазана на территории донского региона растет. За последние пять лет она увеличилась с 96 до 124 тысяч особей.

Ранее мы рассказали, что восемь бельчат появились на свет в донском парке Лога.

Фото Минприроды Ростовской области