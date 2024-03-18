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На теплоходе в порту Ростова обнаружили контрабандные сигареты

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В порту Ростова донские таможенники обнаружили незадекларированные сигареты на теплоходе, который прибыл из Бандырма (Турция).

Новости Ростовской области

В ходе проведения таможенного контроля судна таможенники и пограничники нашли табачную продукцию в количестве 3600 сигарет. Они находились в шкафу на штурманском мостике теплохода и принадлежали второму помощнику капитана.

Согласно действующему законодательству можно ввезти для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г, — пояснил начальник таможенного поста Олег Бессараб.

В результате было возбуждено два дела об административных правонарушениях: по ст. 16.3 (несоблюдение запретов на ввоз товаров) и по ч.1 ст.16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Фото пресс-службы Ростовской таможни

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Таганрогская правда
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