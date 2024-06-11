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На таганрогском «Полимерпроме» завершили реконструкцию одного из цехов

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Сегодня, 11 июня, в Таганроге торжественно открылся после реконструкции и модернизации цех № 4 ООО «Полимерпром». Вместе с руководством предприятия в торжественной церемонии принял участие глава городской администрации Андрей Фатеев.

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Кстати, дата открытия была выбрана не случайно. В эти дни «Полимерпрому» исполнился 21 год. Сейчас там трудятся более 350 человек. Предприятие постоянно развивает и наращивает мощности своих производств, расширяет ассортимент выпускаемой продукции, осваивает новые технологии и расширяет рынки сбыта.

Глава городской администрации поздравил руководителя предприятия Геннадия Бородина и весь его коллектив.

На протяжении ряда лет «Полимерпром» является надежным партнером города во многих вопросах. Активно участвует в благотворительных проектах, акциях, фестивалях. Оказывает помощь военнослужащим — участникам СВО. За всю эту большую и важную работу выражаю искренние слова благодарности. Желаю успешных инновационных проектов, стабильного роста и дальнейшего процветания, — сказал Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что Таганрогские депутаты оценили производство в филиале Ростсельмаша.

Фото t.me/Fateev

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новости Полимерпром производство Таганрог
Таганрогская правда
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