Сегодня, 11 июня, в Таганроге торжественно открылся после реконструкции и модернизации цех № 4 ООО «Полимерпром». Вместе с руководством предприятия в торжественной церемонии принял участие глава городской администрации Андрей Фатеев.

Кстати, дата открытия была выбрана не случайно. В эти дни «Полимерпрому» исполнился 21 год. Сейчас там трудятся более 350 человек. Предприятие постоянно развивает и наращивает мощности своих производств, расширяет ассортимент выпускаемой продукции, осваивает новые технологии и расширяет рынки сбыта.

Глава городской администрации поздравил руководителя предприятия Геннадия Бородина и весь его коллектив.

На протяжении ряда лет «Полимерпром» является надежным партнером города во многих вопросах. Активно участвует в благотворительных проектах, акциях, фестивалях. Оказывает помощь военнослужащим — участникам СВО. За всю эту большую и важную работу выражаю искренние слова благодарности. Желаю успешных инновационных проектов, стабильного роста и дальнейшего процветания, — сказал Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что Таганрогские депутаты оценили производство в филиале Ростсельмаша.

Фото t.me/Fateev