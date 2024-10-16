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На стройке в Ростовской области насмерть разбился монтажник

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В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после того, как рабочий погиб на стройке.

Новости Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, в Шахтах 43-летний монтажник погиб в результате падения с высоты на строительном объекте.

«Следователем выполнен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — пишет источник.

По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ  — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростове 55-летний сварщик упал с высоты и разбился.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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