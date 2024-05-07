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На Старом кладбище Таганрога отыскали и восстановили захоронение Героя Советского Союза Ивана Мирошниченко

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Как рассказывает на своей странице в соцсети «Партия любителей Старого кладбища Таганрога», этот случай – сродни чуду.

#Память

Запросов на поиск могил краеведам поступает немало, однако историй со счастливым концом не так уж и много, как хотелось бы. О поиске захоронения Героя Советского союза Ивана Ивановича Мирошниченко, уроженца Носовского сельского поселения, запрос приходил неоднократно.

Ошибочно считалось, что он похоронен в селе Носово, а потом установили, что все же — в Таганроге. Из Неклиновского района приезжали энтузиасты, чтобы «прошерстить» участок, где с высокой вероятностью эта могила должна быть, но тщетно. В 2024 году ребята из ЦМЛ Движение вверх взялись за расчистку этого сектора, — рассказали поисковики.

В один из недавних субботников, активисты, вопреки первоначальной задумке, решили пойти не вглубь, а вдоль аллеи, где и работали. 5 мая сотрудники МУП «ПРУ» вывозили накопившийся мусор, разговорились с полицейским, дежурившим возле братских могил. Рассматривая имена в недавно очищенных оградках, он обратил внимание на захоронение своего земляка. Выяснилось, что именно это захоронение и искали несколько лет.

Сообщили главе Носовского сельского поселения. Будем надеяться, что одной ухоженной могилой на Старом кладбище станет больше. А чуть позже составим список имён, которые уже удалось прочесть, — заверили активисты.

Ранее мы сообщали, что 9 мая на Старом кладбище Таганрога состоится экскурсия «По тонкой грани мира и войны» (с посещением воинских мемориалов). 

Фото: ВК «Партия любителей Старого кладбища Таганрога».

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Таганрогская правда
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