В День Победы на Старом кладбище пройдет экскурсия

9 мая в 11.00 на Старом кладбище Таганрога состоится экскурсия «По тонкой грани мира и войны» (с посещением воинских мемориалов). Её проведет краевед Елена Алексеенко.

Продолжительность экскурсии – около двух часов, поэтому организатор рекомендуют участникам иметь при себе питьевую воду, солнцезащитные очки, головной убор, репелленты.

Запись на экскурсию строго обязательна. В текстовом сообщении в WhatsApp/SMS по номеру +7(928)625-97-24 необходимо указать число участников, — сообщает на своей странице Вконтакте «Партия любителей Старого кладбища Таганрога».

Сбор — у плана кладбища на главных воротах (за трамвайным депо). Адрес для навигатора: Таганрог, пер. Лагерный, 2А.

Фото ВК «Партия любителей Старого кладбища Таганрога»