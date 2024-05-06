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В День Победы на Старом кладбище пройдет экскурсия

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9 мая в 11.00 на Старом кладбище Таганрога состоится экскурсия «По тонкой грани мира и войны» (с посещением воинских мемориалов). Её проведет краевед Елена Алексеенко.

Город

Продолжительность экскурсии – около двух часов, поэтому организатор рекомендуют участникам иметь при себе питьевую воду, солнцезащитные очки, головной убор, репелленты.

Запись на экскурсию строго обязательна. В текстовом сообщении в WhatsApp/SMS по номеру +7(928)625-97-24 необходимо указать число участников, — сообщает на своей странице Вконтакте «Партия любителей Старого кладбища Таганрога».

Сбор — у плана кладбища на главных воротах (за трамвайным депо). Адрес для навигатора: Таганрог, пер. Лагерный, 2А.

Фото ВК «Партия любителей Старого кладбища Таганрога»

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День Победы Старое кладбище экскурсия
Таганрогская правда
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